Поттер не возглавит сборную Англии вместо Саутгейта

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер не собирается становиться новым наставником сборной Англии вместо Гарета Саутгейта, который в ближайшее время может подать в отставку. По информации от журналиста Мэтта Лоу, рулевой «синих» сейчас не рассматривает возможность возглавить «трёх львов».

Ранее сообщалось, что в шорт-листе у руководства сборной Англии есть два иностранных специалиста в лице Маурисио Почеттино и Томаса Тухеля, которые в данный момент находятся без работы. Также есть вариант с тренером «Лестера» Бренданом Роджерсом.

Напомним, с этого чемпионата мира сборная Англии вылетела на стадии четвертьфинала от Франции.