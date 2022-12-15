«Арсенал» сделал важные шаги в трансфере Милинковича-Савича

Лондонский «Арсенал» продвигается в сделке по трансферу полузащитника римского «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. По информации от Relevo, «канониры» сделали важные шаги, чтобы следующим летом забрать хавбека на «Эмирейтс».

По сведениям источника, «Лацио» в данный момент просит за серба от 80 до 100 миллионов евро. Это несмотря на то, что контракт полузащитника с клубом заканчивается летом 2024 года. «Бьянкочелести» ранее дали понять, что не собираются отпускать Сергея в зимнее трансферное окно.

Напомним, «Арсенал» уже давно ищет нового полузащитника. В данный момент команда Микеля Артеты возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с отрывом в 5 очков от второго места.