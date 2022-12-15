«Интер» нашёл замену Дюмфрису в «Тоттенхэме»

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Эмерсон Роял остаётся в шорт-листе у миланского «Интера» в качестве потенциальной замены Дензелу Дюмфрису, который находится на радаре у других топ-клубов из Английской премьер-лиги в лице «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

По информации от Tuttosport, в «Интере» считают Эмерсона выгодной заменой Дюмфрису в плане цены и качества. Несмотря на то, что бразилец является основным защитником «Тоттенхэма», главный тренер команды Антонио Конте не совсем доволен его выступлениями.

Напомним, Эмерсон выступает за «шпор» с лета 2021 года, когда перешёл в команду из каталонской «Барселоны».