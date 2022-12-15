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«МЮ» нашёл звёздного нападающего, который заменит Роналду

15 Декабря 2022 • 10:43 Комментировать (1)

Обладатель «Золотого мяча», нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема может покинуть Испанию и продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Такой информацией поделились журналисты Yahoo Sports.

В подписании 34-летнего бомбардира заинтересован «Манчестер Юнайтед», который подыскивает нового центрального форварда после разрыва контракта с португальцем Криштиану Роналду. «Красные дьяволы» готовы предложить Кариму высокую зарплату, чтобы убедить его переехать на «Олд Траффорд».

Срок действующего соглашения Бензема с «королевским» клубом рассчитан до завершения нынешнего сезона. С января француз может вести переговоры с потенциальными работодателями.

Источник раскрыл имя преемника Бензема в «Реале»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Карим Бензема Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (1)
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ARTUR
15 Декабря 2022 в 11:44
где он заменит Роналду..??7 Роналду не в манчестере , он безработный , следовательно может не стоит бредить и всовывать везде его имя ???
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