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«Арсенал» потерял интерес к Влаховичу

15 Декабря 2022 • 10:32 Комментировать

Лондонский «Арсенал» потерял интерес к нападающему туринского «Ювентуса» Душану Влаховичу. По информации от журналиста Райана Тейлора, «канониры» не будут пытаться приобрести серба в январское трансферное окно.

Если верить источнику, «Арсенал» не хочет связываться с футболистом после того, как его окружение прошлой зимой игнорировало попытки клуба провернуть сделку. Напомним, несмотря на вариант с командой Микеля Артеты, Влахович выбрал переход из «Фиорентины» в «Ювентус».

В нынешнем сезоне на счету Влаховича 6 голов в чемпионате Италии. «Арсенал» ищет замену своему форварду Габриэлю Жезусу, который пропустит 3 месяца из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Душан Влахович
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