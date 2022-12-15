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Клопп нашёл усиление для «Ливерпуля» и вступил в переговоры

15 Декабря 2022 • 10:03 Комментировать

Марокканский полузащитник Софьян Амрабат, правами на которого владеет «Фиорентина», находится в сфере интересов «Ливерпуля», об этом рапортует портал Goal.com.

Источник информирует, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп лично заинтересован в трансфере 26-летнего игрока. Немецкий специалист на днях провел встречу с потенциальным новичком. Стороны продолжат переговоры после завершения чемпионата мира, где сборная Марокко поборется за бронзовые награды с командой Хорватии.

26-летний Амрабат выступает за «Фиорентину» с января 2020 года. Срок контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2023/2024. Стоимость полузащитника оценивается в десять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фиорентина Юрген Клопп Софьян Амрабат Трансферы футбола - зима 2023
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