Клопп нашёл усиление для «Ливерпуля» и вступил в переговоры

Марокканский полузащитник Софьян Амрабат, правами на которого владеет «Фиорентина», находится в сфере интересов «Ливерпуля», об этом рапортует портал Goal.com.

Источник информирует, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп лично заинтересован в трансфере 26-летнего игрока. Немецкий специалист на днях провел встречу с потенциальным новичком. Стороны продолжат переговоры после завершения чемпионата мира, где сборная Марокко поборется за бронзовые награды с командой Хорватии.

26-летний Амрабат выступает за «Фиорентину» с января 2020 года. Срок контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2023/2024. Стоимость полузащитника оценивается в десять миллионов евро.