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Существует вероятность перехода Мудрика в «Ювентус»

15 Декабря 2022 • 09:37 Комментировать

Несмотря на повышенный интерес к полузащитнику сборной Украины и донецкого «Шахтёра» Михаилу Мудрику со стороны лондонского «Арсенала», существует вероятность его перехода в туринский «Ювентус». Об этом сообщил журналист Мирко Ди Натале.

Отмечается, что вероятность такого поворота событий крайне мала и возможна лишь во время летнего трансферного окна 2023 года.

Мирко Ди Натале назвал клубы Английской премьер-лиги наиболее близкими к Михаилу Мудрику вариантами.

«Ювентус» сейчас? Нет. Может быть, летом появится интерес», - приводит слова журналиста Get Italian Football News.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Шахтёр Донецк Арсенал Лондон Сборная Украины Михаил Мудрик Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола - лето 2023 Мирко Ди Натале
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