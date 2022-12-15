Существует вероятность перехода Мудрика в «Ювентус»

Несмотря на повышенный интерес к полузащитнику сборной Украины и донецкого «Шахтёра» Михаилу Мудрику со стороны лондонского «Арсенала», существует вероятность его перехода в туринский «Ювентус». Об этом сообщил журналист Мирко Ди Натале.

Отмечается, что вероятность такого поворота событий крайне мала и возможна лишь во время летнего трансферного окна 2023 года.

Мирко Ди Натале назвал клубы Английской премьер-лиги наиболее близкими к Михаилу Мудрику вариантами.

«Ювентус» сейчас? Нет. Может быть, летом появится интерес», - приводит слова журналиста Get Italian Football News.