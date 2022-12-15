«Арсенал» может лишиться португальского игрока

31-летний португальский защитник Седрик Соареш может покинуть лондонский «Арсенал» и продолжить карьеру в другом английском клубе. Об этом рапортует Sky Sports.

Согласно сведениям источника, интерес к футболисту проявляет «Фулхэм». «Дачники» рассчитывают подписать Седрика в зимнее трансферное окно. Трансферная стоимость игрока оценивается в четыре миллиона евро, а его контракт с «канонирами» рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги португалец провел всего две встречи, не отметившись результативными действиями.