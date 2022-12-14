​Кариус: «У меня нет вражды с «Ливерпулем»

Вратарь Лорис Кариус, известный по ошибкам в финале Лиги чемпионов в 2018 году, рассказал о своих отношениях с «Ливерпулем».

«Я собирался уходить из «Ливерпуля» в 2021 году, но возникли трудности с трансфером. Я оказался в ситуации, когда мне пришлось остаться в «Ливерпуле», зная, что у меня не будет шанса. У меня нет вражды с клубом, но было сложно изначально знать свою ситуацию.

Когда с первого дня сезона ты вне команды, то ты теряешь ощущение, которое испытываешь от побед и поражений, когда ты путешествуешь с командой. Ты просто скучаешь», - сказал Кариус ESPN.

В настоящий момент Лорис Кариус представляет «Ньюкасл».