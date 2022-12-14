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«Тоттенхэм» нацелился на полузащитника сборной Аргентины

14 Декабря 2022 • 22:37 Комментировать

Хавбек сборной Аргентины и английского «Брайтона» Алексис Макаллистер может продолжить карьеру в другом клубе. По сообщениям таблоида The Sun, заинтересованность в его трансфере проявляет лондонский «Тоттенхэм».

Представители «шпор» внимательно следили за игрой полузащитника на чемпионате мира – 2022 и остались довольны увиденным. Вполне вероятно, что переход будет оформлен в январское трансферное окно. Трансферная стоимость Алексиса оценивается в 32 миллиона евро.

В текущем сезоне Макаллистер принял участие в 14 поединках за «Брайтон», в которых отметился пятью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Брайтон Трансферы футбола - зима 2023 Алексис Макаллистер
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