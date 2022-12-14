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​«Челси» готов предложить за талантливого Мукоко 10 млн евро

14 Декабря 2022 • 20:26 Комментировать

Юссуфа Мукоко, талантливый нападающий дортмундской «Боруссии», находится на радаре ряда европейских грандов. Действующий контракт 18-летнего футболиста со «шмелями» рассчитан до конца нынешнего сезона, то есть летом Мукоко можно будет подписать как свободного агента. Впрочем, «Челси» готов не ждать лета и договориться о трансфере уже зимой. По данным испанского издания Sport, «пенсионеры» могут предложить «Боруссии» за Мукоко 10 миллионов евро в январе.

За первую команду «Боруссии» Юссуфа Мукоко успел провести уже 59 матчей. В них нападающий забил 11 голов и отдал 8 результативных передач на партнёров.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко Трансферы футбола - зима 2023
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