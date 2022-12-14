​«Манчестер Юнайтед» связался с агентом Дюмфриса

«Манчестер Юнайтед» начал предпринимать действия, стараясь заполучить защитника сборной Нидерландов Дензела Дюмфриса. Как сообщает Corriere dello Sport, «красные дьяволы» связались с агентом 26-летнего футболиста «Интера».

Отметим, что Дензел Дюмфрис хорошо проявил себя на чемпионате мира – 2022, где сборная Нидерландов добралась до четвертьфинала и уступила там Аргентине.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Дензела Дюмфриса в 28 миллионов евро. За «Интер» нидерландец провёл 65 официальных матчей, в которых забил 7 голов и отдал 10 результативных передач.