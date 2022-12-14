«Боруссия» может купить нападающего из АПЛ

Форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может сменить Английскую премьер-лигу на немецкую Бундеслигу. Согласно данным инсайдера Кристиана Фалька, заинтересованность в его услугах проявляет дортмундская «Боруссия».

Руководство «шмелей» рассматривает кандидатуру ивуарийца в качестве альтернативы Юссуфе Мукоко, интерес к которому проявляют европейские топ-клубы.

В нынешнем сезоне Заха поучаствовал в 13 поединках Английской премьер-лиги, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Уилфрида в 32 миллиона евро.