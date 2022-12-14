Жота не вернётся на поле ранее, чем в конце января

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота не вернётся в строй команды Юргена Клоппа ранее, чем в конце января. Об этом утверждает издание The Athletic.

Напомним, этой осенью португалец получил повреждение, из-за которого не смог помочь своей сборной на чемпионате мира в Катаре. Вполне вероятно, что Жота вернётся на поле уже в феврале, так как конец января – это ещё лучшие прогнозы.

В нынешнем сезоне на счету Жоты одна результативная передача в четырёх матчах Английской премьер-лиги. Напомним, португалец выступает за «Ливерпуль» с лета 2021 года, когда перешёл в команду из «Вулверхэмптона».