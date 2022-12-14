Хавбек сборной Англии Джордан Хендерсон возобновил тренировки с «Ливерпулем» спустя несколько дней после вылета с чемпионата мира – 2022, проходящего сейчас в Катаре. Об этом рапортует пресс-служба мерсисайдцев.

Напомним, что подопечные Гарета Саутгейта вылетели на стадии четвертьфинала, уступив команде Франции со счетом 1:2. На турнире Хендерсон провел четыре встречи и отметился одним забитым мячом.

«Ливерпуль» вскоре встретится с «Манчестер Сити» в Кубке английской лиги. Поединок состоится в пятницу, 23 декабря. Это противостояние пройдет на домашнем стадионе «горожан».