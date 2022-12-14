«Челси» подтвердил, что Броя выбыл до конца сезона

Лондонский «Челси» подтвердил на своём официальном сайте, что нападающий Армандо Броя пропустит остаток сезона из-за травмы крестообразных связок колена. Это повреждение албанский форвард получил в товарищеской игре против Астон Виллы, которая проходила в Абу-Даби.

Напомним, журналист Фабрицио Романо вчера уже успел сообщить, что руководство «Челси» готовится купить нового нападающего в январе на замену Брое. Среди вариантов – форвард каталонской «Барселоны» Мемфис Депай, который с большой долей вероятности покинет «Камп Ноу» в январское трансферное окно.

В этом сезоне Броя отметился одним голом в Английской премьер-лиге.