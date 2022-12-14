«МЮ» скоро свяжется с «Бенфикой», чтобы разузнать о доступности Рамуша

«Манчестер Юнайтед» намерен в ближайшее время связаться с лиссабонской «Бенфикой», чтобы узнать о том, будет ли нападающий Гонсалу Рамуш доступен на трансферном рынке в январе. Об этом сообщает журналист издания ESPN Роб Доусон.

По сведениям источника, в руководстве «Манчестер Юнайтед» допускают вариант, при котором Рамуш перейдёт в команду лишь летом. «Красные дьяволы» сомневаются в целесообразности покупки новых игроков в январе, даже несмотря на разрыв контракта с Криштиану Роналду.

Напомним, Рамуш забил три гола на чемпионате мира за сборную Португалии. Все эти мячи были забиты в ⅛ финала в ворота Швейцарии.