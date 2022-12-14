«МЮ» может взять Фелиша в аренду с правом выкупа

Руководство «Манчестер Юнайтед» пытается придумать для себя самую удобную структуру сделки по трансферу нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша. По информации от журналиста Роба Доусона, «красные дьяволы» рассматривают вариант с арендой португальца с последующим обязательством выкупа следующим летом.

Напомним, мадридский «Атлетико» хочет выручить за Фелиша сумму более 100 миллионов евро. Напомним, в 2019 году «матрасники» выложили за форварда «Бенфики» 120 миллионов и сделали его самым дорогостоящим футболистом в своей истории.

В АПЛ за Жоау также следят лондонские «Челси» и «Арсенал».