В начале осени «Челси» отправил в отставку Томаса Тухеля и назначил на его место Грэма Поттера. Ходят слухи, что уже в ближайшие месяцы в западном Лондоне может снова произойти тренерская перестановка. Поттер может быть отправлен в отставку, если после паузы «пенсионеры» не прибавят в игре и результатах.

Катализатором этих слухов является информация о желании Маурисио Почеттино возглавить «Челси». По данным Football Insider, аргентинский специалист сказал своим близким о заинтересованности в этой работе. Более того, Почеттино якобы начал продвигать свою кандидатуру за кулисами.

На текущий момент «Челси» занимает восьмое место в таблице Премьер-лиги.