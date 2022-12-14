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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Почеттино хочет возглавить «Челси» слухи

14 Декабря 2022 • 14:49 Комментировать

В начале осени «Челси» отправил в отставку Томаса Тухеля и назначил на его место Грэма Поттера. Ходят слухи, что уже в ближайшие месяцы в западном Лондоне может снова произойти тренерская перестановка. Поттер может быть отправлен в отставку, если после паузы «пенсионеры» не прибавят в игре и результатах.

Катализатором этих слухов является информация о желании Маурисио Почеттино возглавить «Челси». По данным Football Insider, аргентинский специалист сказал своим близким о заинтересованности в этой работе. Более того, Почеттино якобы начал продвигать свою кандидатуру за кулисами.

На текущий момент «Челси» занимает восьмое место в таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Грэм Поттер
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