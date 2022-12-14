«Интер» надеется, что продажа Дюмфриса в «Челси» поможет клубу получить скидку на Лукаку

Лондонский «Челси» является фаворитом на трансфер защитника миланского «Интера» Дензела Дюмфриса. По информации от La Gazzetta dello Sport, «пенсионеры» опережают «Манчестер Юнайтед» в гонке за 26-летним нидерландцем.

В «Интере» надеются, что продажа Дюмфриса в «Челси» поможет им заполучить нападающего Ромелу Лукаку на постоянной основе по скидке. Напомним, в нынешнем сезоне бельгиец выступает за «нерадзурри» на правах аренды.

Ради продажи Дюмфриса в «Челси», «Интер» готов пожертвовать требуемыми 60 миллионами евро и согласиться на сумму, которая устроит «пенсионеров» в рамках обмена на Лукаку.