Руди Гарсия: «Год назад я мог стать тренером «МЮ», но клуб выбрал Рангника»

Бывший тренер «Лиона» и «Ромы» Руди Гарсия признался, что год назад мог возглавить «Манчестер Юнайтед», когда английский клуб только уволил Уле Гуннара Сульшера.

«Они выбрали Ральфа Рангника, но я дважды встречался с Джоном Мурто и Дареном Флетчером. Я подошёл очень близко к тому, чтобы тренировать этот клуб и был очень мотивирован. Кто не хотел бы тренировать «Манчестер Юнайтед». Каждый мечтает об этом», – заявил Гарсия в интервью AS.

Напомним, возглавивший команду Ральф Рангник задержался лишь до конца прошлого сезона, после чего уступил своё место Эрику тен Хагу, который пришёл из амстердамского «Аякса».