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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кукурелья: «В «Челси» много давления, ты должен выигрывать каждый матч»

14 Декабря 2022 • 13:15 Комментировать

Защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья поделился впечатлениями от игры за команду. Напомним, этим летом испанец перешёл в стан «пенсионеров» из «Брайтона» за 65 миллионов евро.

«Я наслаждаюсь своей игрой в команде. Это сложно и заметно отличается от того, что было в «Брайтоне». Здесь больше давления. Также ты должен выигрывать каждый матч», – цитирует Кукурелью Sun Sport.

В нынешнем сезоне Кукурелья отметился за «Челси» двумя результативными передачами в Английской премьер-лиге. Марк является воспитанником каталонской «Барселоны», которую покинул в 2020 году на постоянной основе.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Марк Кукурелья
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