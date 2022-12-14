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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» предложил «Интеру» обменять Томиясу на Дюмфриса

14 Декабря 2022 • 12:55 Комментировать

Лондонский «Арсенал» предложил миланскому «Интеру» обменяться защитниками. По информации от Calciomercato, «канониры» хотят отправить японца Такэхиро Томиясу в стан «нерадзурри», чтобы получить взамен нидерландца Дензела Дюмфриса.

Если верить источнику, «Интер» сразу дал понять, что не заинтересован в подобной сделке. Итальянская команда хочет получить за футболиста только деньги, так как «нерадзурри» ещё не до конца разобрались с финансовыми проблемами.

В услугах Дюмфриса в Английской премьер-лиге также интересуются лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Что касается Томиясу, японец в этом сезоне потерял место в основном составе «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Арсенал Лондон Дензел Дюмфрис Такэхиро Томиясу
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