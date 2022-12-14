«Наполи» ведёт переговоры по трансферу Адама Траоре

Лидер Серии А «Наполи» в скором времени может усилиться футболистом из Английской премьер-лиги. Если верить журналисту Альфредо Педулле, команда Лучано Спаллетти хочет заполучить вингера «Вулверхэмптона» Адама Траоре.

По информации источника, «Наполи» находится в постоянном контакте с окружением футболиста. Трансфер может состояться уже этой зимой

Напомним, в конце сезона у 26-летнего Траоре заканчивается контракт с «Вулверхэмптона». Вторую половину прошлого сезона футболист провёл на правах аренды за каталонскую «Барселону».

В нынешнем сезоне на счету Траоре один гол в Английской премьер-лиге.