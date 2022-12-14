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Кукурелья: «У «Челси» есть игроки, которые подходят под идеи Поттера»

14 Декабря 2022 • 11:44 Комментировать

Защитник «Челси» Марк Кукурелья оценил, насколько нынешний состав команды подходит под идеи главного тренера Грэма Поттера. Напомним, испанец перебрался в лондонский клуб этим летом из «Брайтона», спустя несколько недель после перехода, к нему присоединился Поттер, который сменил Томаса Тухеля на посту наставника «синих».

«У «Челси» есть игроки, которые подходят под идеи Поттера. Я был действительно счастлив в «Брайтоне» под его руководством. Его назначение в «Челси» – отличная новость для меня и для всего состава. Грэм любит ставить атакующий футбол», – цитирует Кукурелью журналист Саймон Филлипс.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Марк Кукурелья Грэм Поттер
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