Кукурелья: «У «Челси» есть игроки, которые подходят под идеи Поттера»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья оценил, насколько нынешний состав команды подходит под идеи главного тренера Грэма Поттера. Напомним, испанец перебрался в лондонский клуб этим летом из «Брайтона», спустя несколько недель после перехода, к нему присоединился Поттер, который сменил Томаса Тухеля на посту наставника «синих».

«У «Челси» есть игроки, которые подходят под идеи Поттера. Я был действительно счастлив в «Брайтоне» под его руководством. Его назначение в «Челси» – отличная новость для меня и для всего состава. Грэм любит ставить атакующий футбол», – цитирует Кукурелью журналист Саймон Филлипс.