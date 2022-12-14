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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг не знает, когда Санчо вернётся на поле

14 Декабря 2022 • 11:18 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пока не может назвать точных сроков восстановления полузащитника Джедона Санчо. Напомним, англичанин сейчас тренируется индивидуально и пока не готов приступить к коллективным сессиям.

«Я несколько раз разговаривал с Джедоном. Он проходит физическую программу. Наше цель – вернуть его на поле как можно скорее, но пока я не могу вам назвать точных сроков», – цитирует тен Хага журналист Саймон Стоун.

Из-за своей травмы Санчо также был вынужден пропустить чемпионат мира в Катаре. В нынешнем сезоне на счету англичанина два гола и одна результативная передача в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джедон Санчо
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