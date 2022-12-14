Тен Хаг не знает, когда Санчо вернётся на поле

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пока не может назвать точных сроков восстановления полузащитника Джедона Санчо. Напомним, англичанин сейчас тренируется индивидуально и пока не готов приступить к коллективным сессиям.

«Я несколько раз разговаривал с Джедоном. Он проходит физическую программу. Наше цель – вернуть его на поле как можно скорее, но пока я не могу вам назвать точных сроков», – цитирует тен Хага журналист Саймон Стоун.

Из-за своей травмы Санчо также был вынужден пропустить чемпионат мира в Катаре. В нынешнем сезоне на счету англичанина два гола и одна результативная передача в Английской премьер-лиге.