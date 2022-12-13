​Артета рассказал об активной работе «Арсенала» на трансферном рынке

«Арсенал» рассчитывает усилить свой состав в зимнее трансферное окно. Комментарий на этот счёт дал главный тренер лондонской команды Микель Артета.

«Мы ищем. Мы очень активно изучаем возможности. Если мы сможем найти футболистов, которые могут усилить команду, мы постараемся их подписать», - рассказал Артета журналистам.

«Арсенал» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» команда Микеля Артеты опережает на пять зачётных баллов.

Ближайший официальный матч «Арсенал» проведёт 26 декабря – против «Вест Хэма» на своём поле.