​«Манчестер Юнайтед» пока не интересуется самым дорогим игроком Серии А

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау регулярно становится героем трансферных слухов. «Манчестер Юнайтед» входит в список клубов, которым приписывают интерес к португальскому форварду. Тем не менее, «красные дьяволы» пока что не проявляли к Леау предметного интереса. Об этом на своих страницах рассказывает Manchester Evening News.

Напомним, что Рафаэл Леау считается самым дорогим футболистом Серии А по оценкам портала transfermarkt. Эксперты оценивают португальского нападающего в 85 миллионов евро.

Действующий контракт Рафаэла Леау с «Миланом» рассчитан до конца сезона 2023/2024.