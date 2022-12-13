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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Атлетико» нашёл замену Симеоне в АПЛ

13 Декабря 2022 • 20:52 Комментировать

Итальянский специалист Антонио Конте, который сейчас занимает пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма», может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Согласно информации журналистов Todofichajes, заинтересованность в услугах тренера проявляет мадридский «Атлетико», который в настоящий момент возглавляет аргентинец Диего Симеоне. Спортивный директор «матрасников» Андреа Берта лично связывался с Конте и провел предварительные переговоры.

Антонио занимает пост главного тренера «Тоттенхэма» ноября 2021 года. Его контракт со «шпорами» рассчитан до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Атлетико Мадрид Антонио Конте Диего Симеоне
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