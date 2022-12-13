«Атлетико» нашёл замену Симеоне в АПЛ

Итальянский специалист Антонио Конте, который сейчас занимает пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма», может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Согласно информации журналистов Todofichajes, заинтересованность в услугах тренера проявляет мадридский «Атлетико», который в настоящий момент возглавляет аргентинец Диего Симеоне. Спортивный директор «матрасников» Андреа Берта лично связывался с Конте и провел предварительные переговоры.

Антонио занимает пост главного тренера «Тоттенхэма» ноября 2021 года. Его контракт со «шпорами» рассчитан до середины 2023 года.