В Дубае продолжается товарищеский турнир. В его рамках во вторник состоялся матч между лондонским «Арсеналом», лидером текущего чемпионата Англии, и «Миланом», действующим чемпионом Италии.

«Арсенал» обыграл «Милан» со счётом 2:1. Голы в составе «канониров» забили Мартин Эдегор и Райс Нелсон. За «россонери» отличился Фикайо Томори.

Согласно регламенту, после 90 минут игрового времени команды пробили пенальти, и «Арсенал» тоже взял верх - 4:3. «Канониры» получили сразу четыре зачётных балла по итогам этой игры.