В Дубае продолжается товарищеский турнир. В его рамках во вторник состоялся матч между лондонским «Арсеналом», лидером текущего чемпионата Англии, и «Миланом», действующим чемпионом Италии.
«Арсенал» обыграл «Милан» со счётом 2:1. Голы в составе «канониров» забили Мартин Эдегор и Райс Нелсон. За «россонери» отличился Фикайо Томори.
Согласно регламенту, после 90 минут игрового времени команды пробили пенальти, и «Арсенал» тоже взял верх - 4:3. «Канониры» получили сразу четыре зачётных балла по итогам этой игры.
Протокол игры
|(1:0) Эдегор Мартин21'
|(2:0) Нелсон Райс41'
|77'Томори Фикайо (2:1)
Хейн Карл-Якоб•Холдинг Роб•Тирни Киран81' (Батлер-Ойедеджи Натан (81') •Уайт Бен46' (Седрик Соареш (46') •Габриэл Барбоза•Самби Локонга Альберт-Мбойо90' (Нванери Этан (90') •Нелсон Райс81' (Козье-Дюберри Амарио (81') •Эдегор Мартин90' (Смит Мэтт (90') •Парти Томас46' (Эльнени Мохамед (46') • 77'Виейра Фабиу75' (Маркиньос Маркос (75') •Нкетиа Эдди 71'
Татарушану Чиприан•Калюлю Пьер46' (Диас Браим (46') •Габбия Маттео•Томори Фикайо•Салемакерс Алексис46' (Тиау Малик (46') •Вранкс Астер74' (Крунич Раде (74') •Тонали Сандро•Адли Ясин74' (Эль-Хилали Маттиа (74') •Побега Томмазо74' (Беннасер Исмаэль (74') •Ребич Анте74' (Боццолан Андреа (74') •Ориги Дивок56' (Лазетич Марко (56')
13 декабря.
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