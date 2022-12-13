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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Арсенал» обыграл «Милан»

13 Декабря 2022 • 20:26 Комментировать

В Дубае продолжается товарищеский турнир. В его рамках во вторник состоялся матч между лондонским «Арсеналом», лидером текущего чемпионата Англии, и «Миланом», действующим чемпионом Италии.

«Арсенал» обыграл «Милан» со счётом 2:1. Голы в составе «канониров» забили Мартин Эдегор и Райс Нелсон. За «россонери» отличился Фикайо Томори.

Согласно регламенту, после 90 минут игрового времени команды пробили пенальти, и «Арсенал» тоже взял верх - 4:3. «Канониры» получили сразу четыре зачётных балла по итогам этой игры.

Протокол игры  
Арсенал2:1Милан
(1:0) Эдегор Мартин21'  
(2:0) Нелсон Райс41'  
  77'Томори Фикайо (2:1)
Хейн Карл-ЯкобХолдинг РобТирни Киран 81' (Батлер-Ойедеджи Натан ( 81') Уайт Бен 46' (Седрик Соареш ( 46') Габриэл БарбозаСамби Локонга Альберт-Мбойо 90' (Нванери Этан ( 90') Нелсон Райс 81' (Козье-Дюберри Амарио ( 81') Эдегор Мартин 90' (Смит Мэтт ( 90') Парти Томас 46' (Эльнени Мохамед ( 46'  77') Виейра Фабиу 75' (Маркиньос Маркос ( 75') Нкетиа Эдди  71'
Запасные: Грачик ЮберЛьюис-Скелли МайлзУолтерс РеуэлСаго ЧарльзКаржан Каталин
Татарушану ЧиприанКалюлю Пьер 46' (Диас Браим ( 46') Габбия МаттеоТомори ФикайоСалемакерс Алексис 46' (Тиау Малик ( 46') Вранкс Астер 74' (Крунич Раде ( 74') Тонали СандроАдли Ясин 74' (Эль-Хилали Маттиа ( 74') Побега Томмазо 74' (Беннасер Исмаэль ( 74') Ребич Анте 74' (Боццолан Андреа ( 74') Ориги Дивок 56' (Лазетич Марко ( 56')
Запасные: Эль-Хилали ЮнсЮнгдал АндреасСимич Ян-КарлоМиранте АнтониоБакун Адам
13 декабря.

 

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Милан Арсенал Лондон
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