​Броя не сыграет за «Челси» в этом сезоне

Нападающий «Челси» Армандо Броя больше не появится на футбольном поле в сезоне 2022/2023. Травма, полученная албанским футболистом во время товарищеского матча против «Астон Виллы», оказалась очень серьёзной. У Брои диагностировали разрыв крестообразной связки, и в ближайшее время он перенесёт хирургическое вмешательство. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Армандо Броя надеется вернуться в строй к старту следующего футбольного сезона.

За первую команду «Челси» Армандо Броя провёл 19 матчей. В них нападающий забил один гол и отдал один голевой пас.