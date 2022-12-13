Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Броя не сыграет за «Челси» в этом сезоне

13 Декабря 2022 • 20:09 Комментировать

Нападающий «Челси» Армандо Броя больше не появится на футбольном поле в сезоне 2022/2023. Травма, полученная албанским футболистом во время товарищеского матча против «Астон Виллы», оказалась очень серьёзной. У Брои диагностировали разрыв крестообразной связки, и в ближайшее время он перенесёт хирургическое вмешательство. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Армандо Броя надеется вернуться в строй к старту следующего футбольного сезона.

За первую команду «Челси» Армандо Броя провёл 19 матчей. В них нападающий забил один гол и отдал один голевой пас.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Армандо Броя
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Декабря
20:26 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» обыграл «Милан»
20:09 · Англия. Премьер-лига
​Броя не сыграет за «Челси» в этом сезоне
20:08 · Англия. Премьер-лига
Ибрагимович высказался о скандальном уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед»
17:50 · Англия. Премьер-лига
​Российский бизнесмен Дёмин больше не владелец «Борнмута»
17:14 · Англия. Премьер-лига
​Лаллана вспомнил, как ввёл имя Клоппа в Google после назначения
16:57 · Англия. Премьер-лига
Заха хочет покинуть «Кристал Пэлас», чтобы выступать в Лиге чемпионов
16:38 · Англия. Премьер-лига
Келвин Рэмси рассказал, как прошли его первые месяцы в «Ливерпуле»
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» проявляет интерес к Шкриньяру, но фаворитом в гонке пока остаётся «ПСЖ»
16:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«МЮ» по-прежнему готов приобрести Кошту, даже несмотря на его ошибки на чемпионате мира
16:01 · Англия. Премьер-лига
Парти и Уайт сегодня сыграют за «Арсенал» в товарищеском матче с «Миланом»
15:29 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» хочет Осимхена, но у клуба мало шансов заполучить его в январе
15:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Райт: «За свою страну Зиеш играет с совершенно другой энергией»
14:45 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет зимой купить полузащитника сборной Португалии
14:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» приготовил 110 миллионов на трансфер полуфиналиста ЧМ-2022 1
14:17 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» отказался от украинца, оценённого в 100 млн евро
Все новости
Рекомендуем