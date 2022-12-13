Ибрагимович высказался о скандальном уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением об уходе португальца Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». Стороны расторгли трудовое соглашение после скандального интервью 37-летнего игрока, в котором он раскритиковал главного тренера Эрика тен Хага и руководство клуба.

«Мы никогда не узнаем, что было на самом деле. Они говорят то, что хотят сказать. Криштиану говорит то, что должен сказать в свою защиту. Тренер высказывает свою позицию, клуб – свою. Со мной не было бы такой ситуации, я бы сказал, как все на самом деле. Но мы все разные. Главное оставаться собой», - передает слова Златана Daily Mail.

В СМИ сообщалось, что новым клубом Роналду может стать аравийский «Аль-Наср».