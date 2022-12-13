​Российский бизнесмен Дёмин больше не владелец «Борнмута»

Российский бизнесмен Максим Дёмин больше не является владельцем футбольного клуба «Борнмут». Теперь клуб принадлежит компании американца Билла Фоули и его партнёрам. О сделке во вторник было объявлено официально.

Финансовые детали сделки стороны не разглашают. Британские СМИ говорят о том, что «Борнмут» был продан примерно за 120-150 миллионов фунтов.

Максим Дёмин стал совладельцем «Борнмута» ещё в 2011 году. При российском бизнесмене «вишни» несколько раз повышались в классе и в 2015 году впервые в своей истории оказались в Премьер-лиге.

На текущий момент «Борнмут» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.