Заха хочет покинуть «Кристал Пэлас», чтобы выступать в Лиге чемпионов

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха намерен покинуть «орлов», сообщает 90min.

По информации источника, переговоры о продлении контракта между футболистом и клубом зашли в тупик. Отмечается, что 30-летний ивуариец хочет сменить команду, чтобы иметь возможность выступать в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что интерес к Заха проявляют «ПСЖ» и «Барселона».

Действующее соглашение футболиста с «Кристал Пэлас» рассчитано до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 32 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Заха провёл в составе своей команды 13 матчей, забив в них шесть голов и отдав две результативные передачи.