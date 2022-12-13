Келвин Рэмси рассказал, как прошли его первые месяцы в «Ливерпуле»

Защитник «Ливерпуля» Келвин Рэмси рассказал, как прошли его первые месяцы в команде Юргена Клоппа. Напомним, 19-летний шотландец перешёл в мерсисайдский клуб этим летом из «Абердина», но до сих пор не дебютировал за «скаузеров» в Английской премьер-лиге.

«Пока всё было хорошо. Я приехал со своей девушкой и пробыл здесь всего пару месяцев, но мне всё понравилось. Сейчас мы до сих пор обустраиваемся и привыкаем», – цитирует молодого футболиста Liverpool Echo.

К сегодняшнему дню Рэмси выходил на поле в составе «Ливерпуля» в одном матче Лиги чемпионов на три минуты. Также Келвин выходил на матч Кубка лиги, где отыграл все 90 минут.