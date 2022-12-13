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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Келвин Рэмси рассказал, как прошли его первые месяцы в «Ливерпуле»

13 Декабря 2022 • 16:38 Комментировать

Защитник «Ливерпуля» Келвин Рэмси рассказал, как прошли его первые месяцы в команде Юргена Клоппа. Напомним, 19-летний шотландец перешёл в мерсисайдский клуб этим летом из «Абердина», но до сих пор не дебютировал за «скаузеров» в Английской премьер-лиге.

«Пока всё было хорошо. Я приехал со своей девушкой и пробыл здесь всего пару месяцев, но мне всё понравилось. Сейчас мы до сих пор обустраиваемся и привыкаем», – цитирует молодого футболиста Liverpool Echo.

К сегодняшнему дню Рэмси выходил на поле в составе «Ливерпуля» в одном матче Лиги чемпионов на три минуты. Также Келвин выходил на матч Кубка лиги, где отыграл все 90 минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Келвин Рэмси
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