«Челси» проявляет интерес к Шкриньяру, но фаворитом в гонке пока остаётся «ПСЖ»

Лондонский «Челси» вновь обозначил свой интерес к защитнику «Интера» Милану Шкриньяру, к которому уже присматривался в летнее трансферное окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, несмотря на интерес со стороны «Челси», фаворитом в гонке по-прежнему остаётся французский «ПСЖ».

Напомним, сам «Интер» тоже не теряет надежд заключить со Шкриньяром новый контракт. Клуб продолжает вести переговоры в надежде найти компромисс, но игрок до сих пор не дал своё согласие.

Шкриньяр может стать новым капитаном «Интера» в следующем сезоне, если решит остаться в клубе, так как Самир Ханданович с большой долей вероятности уйдёт свободным агентом.