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Парти и Уайт сегодня сыграют за «Арсенал» в товарищеском матче с «Миланом»

13 Декабря 2022 • 16:01 Комментировать

Футболисты лондонского «Арсенала» Бен Уайт и Томас Парти готовы сегодня сыграть за свой клуб в товарищеском матче против «Милана». Об этом сообщает журналист Джек Россер в социальных сетях.

Напомним, Парти выступал на чемпионате мира за сборную Ганы, которая вылетела на стадии группового этапа, заняв четвёртое место в квартете с Уругвае, Южной Кореей и Португалией.

Что касается Уайта, его сборная Англии вылетела в четвертьфинале от Франции, но Бен гораздо раньше покинул расположение «трёх львов» по личным причинам. Если верить слухам, отъезду футболиста поспособствовал его конфликт со Стивом Холландом, который является ассистентом главного тренера Гарета Саутгейта.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Томас Парти Бен Уайт
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