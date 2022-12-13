«МЮ» хочет Осимхена, но у клуба мало шансов заполучить его в январе

«Манчестер Юнайтед» восхищается талантом нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, который в нынешнем сезоне забил девять голов и отдал две результативные передачи в чемпионате Италии.

По информации от инсайдера Самуэля Лакхёрста, «красные дьяволы» хотят заполучить нигерийца в январе, но такой сценарий смотрится крайне маловероятным, так как «Наполи» вряд ли согласится отпустить одного из ключевых игроков в тот момент, когда уверенно лидирует в Серии А с отрывом в 8 очков от второго места.

По сведениям источника, вместо Осимхена «Манчестер Юнайтед» может попробовать заполучить форварда «Бенфики» Гонсалу Рамуша.