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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» хочет зимой купить полузащитника сборной Португалии

13 Декабря 2022 • 14:45 Комментировать

Каталонская «Барселона» хочет побыстрее оформить сделку по переходу опорного полузащитника сборной Португалии и «Вулверхэмптона» Рубена Невеша, об этом рапортует Sport.es.

Согласно сведениям испанских СМИ, «сине-гранатовые» собираются подписать 25-летнего игрока в январское трансферное окно. Руководство уже подготовило предложение по трансферу. Стоимость Невеша оценивается в 40 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до окончания сезона-2023/2024.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Рубен провел 14 поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вулверхэмптон Рубен Невеш Трансферы футбола - зима 2023
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