«Барселона» хочет зимой купить полузащитника сборной Португалии

Каталонская «Барселона» хочет побыстрее оформить сделку по переходу опорного полузащитника сборной Португалии и «Вулверхэмптона» Рубена Невеша, об этом рапортует Sport.es.

Согласно сведениям испанских СМИ, «сине-гранатовые» собираются подписать 25-летнего игрока в январское трансферное окно. Руководство уже подготовило предложение по трансферу. Стоимость Невеша оценивается в 40 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до окончания сезона-2023/2024.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Рубен провел 14 поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча.