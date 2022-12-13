«Манчестер Сити» приготовил 110 миллионов на трансфер полуфиналиста ЧМ-2022

20-летний защитник «РБ Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол может переехать на Туманный Альбион. По сведениям Footmercato, оформить переход талантливого игрока собирается «Манчестер Сити». Боссы «горожан» готовы выложить за трансфер Гвардиола 110 миллионов евро.

Йошко защищает цвета команды из Лейпцига с 2021 года. Его контракт с «быками» рассчитан до середины 2027 года. Рыночный ценник хорвата – 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 19 поединках за «РБ Лейпциг» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Сейчас Йошко выступает за сборную Хорватии на ЧМ-2022.