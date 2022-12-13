«Ньюкасл» отказался от украинца, оценённого в 100 млн евро

В «Ньюкасле» приняли решение отказаться от борьбы за украинского полузащитника Михаила Мудрика, выступающего за «Шахтёр». Об этом рапортуют журналисты Newcastle United Blog.

«Сороки» не готовы платить требуемую украинским клубом сумму отступных. Гендиректор «Шахтёра» заявил, что трансфер Мудрика оценивается в 100 миллионов евро.

Ранее также сообщалось об интересе к Михаилу со стороны лондонского «Арсенала».

В текущем розыгрыше УПЛ Мудрик провел 12 поединков, отметившись семью забитыми мячами (два – с пенальти) и семью голевыми передачами. Трудовое соглашение полузащитника с клубом рассчитано до середины 2026 года.