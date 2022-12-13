Зинченко высказался о возможном чемпионстве «Арсенала»

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко высказался насчет возможного триумфа «канониров» в Английской премьер-лиге.

«Мы пока так далеко не заглядываем. «Арсенал» движется от матча к матчу и набирает очки. В нашей команде собраны только профессионалы своего дела. Каждый способен сыграть решающую роль и внести свой вклад в победу. Впереди у нас нелегкий отрезок сезона, постараемся пройти его максимально успешно», - приводит слова Александра Sky Sports.

После 15 туров «Арсенал» лидирует в таблице Премьер-лиги, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на пять баллов.