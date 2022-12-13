«Ливерпуль» может усилиться полузащитником «Тоттенхэма»

Полузащитник национальной сборной Уругвая и лондонского «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур может сменить клубную прописку. Заинтересованность в услугах 25-летнего южноамериканца проявляет «Ливерпуль». Трудовое соглашение футболиста со столичным клубом рассчитано до середины 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Бентанкур провел за лондонцев 14 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В пассиве уругвайского хавбека пять желтых карточек.