Пети: «Был бы рад видеть Фелиша в «Арсенале» или «Челси»

Экс-футболист «Челси» и «Арсенала» Эммануэль Пети заявил, что был бы счастлив видеть нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша в одном из своих бывших клубов.

«Я был бы рад видеть Фелиша в «Арсенале» или «Челси», но я также не исключаю сценарий, при котором он окажется в «Ливерпуле», – цитирует Пети Liverpool Echo.

Напомним, Фелиш рассорился с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне. Мадридский клуб будет готов расстаться с португальцем, если получит за него свыше 100 миллионов евро компенсации в зимнее трансферное окно.

Среди претендентов на Фелиша ранее также числился французский «ПСЖ».