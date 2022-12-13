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Пети: «Был бы рад видеть Фелиша в «Арсенале» или «Челси»

13 Декабря 2022 • 12:37 Комментировать

Экс-футболист «Челси» и «Арсенала» Эммануэль Пети заявил, что был бы счастлив видеть нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша в одном из своих бывших клубов.

«Я был бы рад видеть Фелиша в «Арсенале» или «Челси», но я также не исключаю сценарий, при котором он окажется в «Ливерпуле», – цитирует Пети Liverpool Echo.

Напомним, Фелиш рассорился с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне. Мадридский клуб будет готов расстаться с португальцем, если получит за него свыше 100 миллионов евро компенсации в зимнее трансферное окно.

Среди претендентов на Фелиша ранее также числился французский «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Арсенал Лондон Эммануэль Пети Жоау Фелиш
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