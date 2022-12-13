Назван потенциальный новый владелец «Манчестер Юнайтед»

Компания Amazon может стать новым владельцем английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на страницах издания The Athletic.

Ранее в прессе появилась информация, что семейство Глейзеров готово рассмотреть предложения о продаже манкунианского клуба. Сумма потенциальной сделки оценивается в шесть-семь миллиардов фунтов. Глейзеры руководят английским грандом с 2005 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 26 баллов после 14 проведенных матчей. Подопечные Эрика тен Хага располагаются на пятом месте, отставая от лидирующего «Арсенала» на 11 очков.