«Челси» сделал предложение форварду сборной Германии

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко является трансферной целью лондонского «Челси». Согласно информации инсайдера Николо Скиры, представители «пенсионеров» вступили в переговорный процесс с агентом немецкого игрока.

Лондонцы рассчитывают подписать 18-летнего футболиста в статусе свободного агента следующим летом. «Челси» уже предложил Мукоко долгосрочный трудовой договор до середины 2028 года.

В нынешнем сезоне Юссуфа принял участие в 22 поединках за «Боруссию» во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. На ЧМ-2022 он провел одну игру.