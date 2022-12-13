«Боруссия» Дортмунд не хочет продавать Мукоко в «Челси» зимой, хотя игрок уже летом может стать свободным агентом

Дортмундская «Боруссия» отказывается продавать своего нападающего Юссуфа Мукоко в лондонский «Челси» в зимнее трансферное окно. По информации от журналиста Кристиана Фалька из Sport Bild, «шмели» не хотят расставаться со своим основным форвардом посреди сезона.

В то же время «Боруссия» рискует потерять Мукоко в конце кампании на правах свободного агента, так как нападающий не горит желанием подписывать новый контракт. В его бесплатном трансфере также заинтересована каталонская «Барселона».

«Челси» хочет приобрести Мукоко на замену Армандо Брое, который недавно получил серьёзную травму.