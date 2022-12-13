«МЮ» очень высоко оценивает Гюсто

«Манчестер Юнайтед» очень высоко оценивает таланты правого защитника «Лиона» Мало Гюсто. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга в социальных сетях, француз является одной из трансферных целей тренера Эрика тен Хага на позицию правого фуллбека.

Среди прочих вариантов «красные дьяволы» рассматривают двух нидерландцев – Дензела Дюмфриса из миланского «Интера» и Жереми Фримпонга из леверкузенского «Байера».

Этой зимой «Манчестер Юнайтед» также планирует отдать в аренду Аарона Уан-Биссаку, после чего команда должна найти игрока на подмену Диогу Далоту. Сейчас манкунианцы находятся на пятом месте в АПЛ.