Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 📰 Новости Таблицы Календарь Результаты Статистика Команды Стадионы В «МЮ» не беспокоятся по поводу Санчо, тен Хаг верит в игрока 13 Декабря 2022 • 10:53 Комментировать Поделиться: Оценить новость Поделиться: + 0 - 0 Евро-Футбол.Ру, Амиль Гусейнов Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джедон Санчо Добавьте Евро-Футбол в источники Бонусы букмекеров 100 $ Получить 100 $ Получить Читайте также на Евро-Футболе: Комментарии Регистрация Войти Рейтинг комментариев Укажите текст. Отправить Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо. Пока комментариев нет, напишите первым! Голосовать могут только авторизованные пользователи. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь. Вы не можете голосовать повторно или за свой комментарий. Бан пользователя × Выберите продолжительность На 15 минут На 30 минут На час На 2 часа На 12 часов На день На 3 дня На неделю На месяц На 3 месяца На год Забанить Войти на сайт Войти с помощью сервисов Войти на этот сайт вы можете, используя свою учетную запись на любом из предложенных ниже сервисов. Выберите сервис, на котором вы уже зарегистрированы. × На Евро-Футболе: Голосовать могут только авторизованные пользователи. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь. Вы не можете голосовать повторно. Новости Сегодня, 13 Декабря 11:03 · Чемпионат мира 2022 по футболу «За полгода он испортил всё»: Радимов предрекает крах карьеры Роналду 11:02 · Англия. Премьер-лига «МЮ» очень высоко оценивает Гюсто 10:53 · Англия. Премьер-лига В «МЮ» не беспокоятся по поводу Санчо, тен Хаг верит в игрока 09:54 · Англия. Премьер-лига Главный тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг настаивает на подписании Дюмфриса 02:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу Лидер сборной Марокко Амрабат с высокой вероятностью продолжит карьеру в АПЛ 1 01:52 · Англия. Премьер-лига Тен Хаг: «Магуайр достаточно хорош, чтобы блистать в «МЮ» 01:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу Сборная Англии рассматривает двух легендарных экс-игроков на пост главного тренера 3 слухи 12 Декабря 23:17 · Англия. Премьер-лига Гакпо одобряет переход в «Манчестер Юнайтед» 22:57 · Англия. Премьер-лига Романо: «Ливерпуль» сделает всё, чтобы история с Тчуамени не повторилась в случае с Беллингемом» 22:19 · Англия. Премьер-лига Тен Хаг высказался о будущем Далота в «Манчестер Юнайтед» 21:34 · Англия. Премьер-лига Тен Хаг сравнил Рэшфорда с Мбаппе 21:23 · Англия. Премьер-лига «Реал» окончательно отказался от планов по приобретению Холанна слухи 20:15 · Англия. Премьер-лига «Ливерпуль» достиг договорённости о подписании полузащитника сборной Аргентины слухи 19:37 · Англия. Премьер-лига Боксёр Фьюри зовёт Руни в свою команду для подготовки к бою с Усиком 18:59 · Англия. Премьер-лига Фелиш не перейдёт в «Астон Виллу» из-за её низкого статуса Все новости Рекомендуем
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