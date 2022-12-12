​Боксёр Фьюри зовёт Руни в свою команду для подготовки к бою с Усиком

Известный боксёр Тайсон Фьюри собирается позвать экс-футболиста сборной Англии Уэйна Руни в свою команду для подготовки к бою с украинцем Александром Усиком.

«Я разговаривал с Уэйном прошлой ночью, он готов. Но он правша, поэтому ему нужно переключиться на левую руку. Мы собираемся привлечь Руни к моей подготовке к бою с Усиком.

Серьёзно ли я говорю? Нет, я говорю очень серьёзно. Руни согласился приехать в лагерь примерно на четыре недели и помочь мне», - слова Фьюри приводит портал Goal со ссылкой на ITV.

В настоящий момент 37-летний Уэйн Руни является главным тренером «Ди Си Юнайтед», выступающего в МЛС.